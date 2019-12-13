Врачи из тубдиспансера на Урале на свои деньги покупали маски и физрастворы

«На встрече с медиками курганского диспансера выяснила, что они сами покупают маски, перчатки, физраствор, дезсредства. И это в отделении для пациентов с лекарственной устойчивостью с ВИЧ», — написала она.

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Бывший лаборант отделения в Чернавском Надежда Конопацкая подтвердила агентству, что персоналу не выдавали положенное количество масок и перчаток. Она на руки получала четыре пары перчаток. При этом медики обязаны менять их после каждого контакта с пациентом с диагнозом ВИЧ. А таких больных в отделении Конопацкой много.

«Покупали перчатки и маски. Здоровьем рисковать не хотели», — добавила она.

По словам бывшего лаборанта, в нехватке средств защиты пациенты не виноваты. Медицинский персонал жаловался, но добиться своего они не смогли.

«По документам, думаю, там все в порядке. Наверняка на бумаге все были обеспечены», — добавила Конопацкая.

И. о. главного врача Курганского тубдиспансера Анна Горшкова весь день находилась на профосмотрах, поэтому агентство не смогло получить оперативный комментарий.