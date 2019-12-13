  • Врачи из тубдиспансера на Урале на свои деньги покупали маски и физрастворы

    13 декабря 2019, 14:49

    Алена Макаренко

    Сотрудникам тубдиспансера из Кургана приходится за свой счет покупать средства защиты и физраствор. Об этом рассказала лидер профсоюзного движения «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Информацию она выложила в соцсети, сообщило агентство Ura.ru.
    Врачи из тубдиспансера на Урале на свои деньги покупали маски и физрастворы

    «На встрече с медиками курганского диспансера выяснила, что они сами покупают маски, перчатки, физраствор, дезсредства. И это в отделении для пациентов с лекарственной устойчивостью с ВИЧ», — написала она.

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    Бывший лаборант отделения в Чернавском Надежда Конопацкая подтвердила агентству, что персоналу не выдавали положенное количество масок и перчаток. Она на руки получала четыре пары перчаток. При этом медики обязаны менять их после каждого контакта с пациентом с диагнозом ВИЧ. А таких больных в отделении Конопацкой много.

    «Покупали перчатки и маски. Здоровьем рисковать не хотели», — добавила она.

    По словам бывшего лаборанта, в нехватке средств защиты пациенты не виноваты. Медицинский персонал жаловался, но добиться своего они не смогли.

    «По документам, думаю, там все в порядке. Наверняка на бумаге все были обеспечены», — добавила Конопацкая.

    И. о. главного врача Курганского тубдиспансера Анна Горшкова весь день находилась на профосмотрах, поэтому агентство не смогло получить оперативный комментарий.