Общество 08 июня 2023, 12:25 Врачи из Сочи оставили скальпель в кишечнике пациентки после операции

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В Краснодарском крае правоохранители проводят проверку по факту халатности врачей из Сочи. После проведения операции медики оставили скальпель в теле пациентки. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Операция по удалению опухоли в кишечнике прошла у жительницы Сочи в январе 2023 года. Через несколько месяцев пациентка полетела в Екатеринбург на обследование. Во время рентгена местные врачи обнаружили в ее теле скальпель.

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Женщина подала заявление в Следственный комитет. Пациентка отметила, что во-первых, врачи вовремя не обнаружили рак, а во-вторых, забыли инородный предмет в ее теле.

«По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.