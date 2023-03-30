Общество 30 марта 2023, 15:32 Врачи из Ростова-на-Дону провели сложную операцию мужчине с раздробленным лицом

Читать 360tv в

В Ростове-на-Дону врачи спали 36-летнего мужчину, который поступил к ним с раздробленным лицевым скелетом. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Минздраве региона.

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии ГБСМП диагностировали у пострадавшего двусторонний открытый переломом нижней челюсти. Уже на следующий день после операции мужчина смог восстановить функции, нарушенные при переломах.

Реклама

Медики отметили, что пациент сможет вернуться к прежней жизни без какой-либо потери функциональности.