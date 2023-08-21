Общество 21 августа 2023, 13:09 Врачи из Петербурга спасли мальчика, который родился весом 320 граммов

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В Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга врачи спасли мальчика, который родился весом 320 граммов. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам главного врача центра, доктора медицинских наук Александра Гостимского, ребенок появился на свет на 22-й неделе беременности и был размером с ладонь.

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«А сейчас он видит, дышит, питается. Конечно, у нас он пробудет еще долго, несколько месяцев. Но главное — он живет», — добавил медик.

Это первый подобный случай, зарегистрированный в России.