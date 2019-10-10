Врачи из НИИ Блохина заявили, что не имеют претензий к руководству

Большинство сотрудников НИИ детской онкологии имени Блохина не имеют претензий к новому руководству. Такой результат дал опрос врачей комиссией Минздрава. Выяснилось, что один из критиканов сам хотел занять кресло директора центра.

«Мы, естественно, встречались с коллективом. Мы встретились с 52 медицинскими работниками этого учреждения. Из них пять человек, именно те, которые написали письмо президенту и обращались в СМИ с жалобами, сказали об атмосфере страха», — рассказала глава рабочей комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина. Ее слова привел «Интерфакс».

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По словам главы комиссии, претензии, которые были все-таки высказаны, касались человеческого недопонимания политики нового руководства и личного нежелания работать с новым директором — Натальей Варфоломеевой. Примеров ее некорректного поведения или насаждения атмосферы страха и запугивания никто привести не смог.

Коллеги сошлись во мнении, что Варфоломеева — руководитель требовательный, строгий, но не нарушающий вопросы этики во взаимоотношении с коллективом. Так Байбарина прокомментировала результаты разговоров с сотрудниками НИИ.

Между тем президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, главный внештатный детский онколог Минздрава России Александр Румянцев заявил, что один из недовольных новым руководством, заместитель директора НИИ Георгий Менткевич, сам рассчитывал занять место директора.

«Я могу превратить это учреждение в серьезный объект», — якобы заявил Менткевич. Его слова вспомнил Румянцев. Факт такого разговора подтвердила и Байбарина: беседа велась при ней.