    06 марта 2020, 16:08

    Врачи из Ирана сняли видео с танцами в поддержку больных коронавирусом

    Ольга Ломакина

    Иранские врачи поддержали заболевших коронавирусом необычным способом: они сняли на видео свои зажигательные танцы. Ролик опубликовал «Би-Би-Си» в Twitter, сообщила «Вечерняя Москва».

    «С танцами и нотами против кронавируса! Врачи и медсестры в Иране бросили вызов вирусу. Медперсонал в масках и защитных костюмах поддержали больных», — говорится в сообщении.

    Пользователи соцсетей оценили креатив медиков и поблагодарили их. Они также отметили, что зажигательные танцы очень вдохновляют.

    На данный момент в Иране уже более 3500 человек заразились коронавирусом, более ста скончались.