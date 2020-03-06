Врачи из Ирана сняли видео с танцами в поддержку больных коронавирусом
Иранские врачи поддержали заболевших коронавирусом необычным способом: они сняли на видео свои зажигательные танцы. Ролик опубликовал «Би-Би-Си» в Twitter, сообщила «Вечерняя Москва».
«С танцами и нотами против кронавируса! Врачи и медсестры в Иране бросили вызов вирусу. Медперсонал в масках и защитных костюмах поддержали больных», — говорится в сообщении.
Пользователи соцсетей оценили креатив медиков и поблагодарили их. Они также отметили, что зажигательные танцы очень вдохновляют.
На данный момент в Иране уже более 3500 человек заразились коронавирусом, более ста скончались.