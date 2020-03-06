Врачи из Ирана сняли видео с танцами в поддержку больных коронавирусом

«С танцами и нотами против кронавируса! Врачи и медсестры в Иране бросили вызов вирусу. Медперсонал в масках и защитных костюмах поддержали больных», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей оценили креатив медиков и поблагодарили их. Они также отметили, что зажигательные танцы очень вдохновляют.

На данный момент в Иране уже более 3500 человек заразились коронавирусом, более ста скончались.