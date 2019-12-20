Врачи из филиала онкобольницы №1 в Москве будут работать в новом отделении

«Сегодня в гинекологическом отделении филиала № 2 ГКОБ № 1 на общем собрании коллектива было объявлено о создании в ГКОБ № 1 нового онкогинекологического отделения № 2 на основной территории больницы по адресу: Загородное шоссе, 18 а». — заявили в столичном ведомстве «Интерфаксу».

Уточняется, что всем сотрудникам филиала предложили несколько вариантов трудоустройства. При этом те сотрудники, которые решат работать в новом отделении, будут официально оформлены до конца 2019 года.

«Все необходимые документы для этого уже подписаны», — подчеркнули в депздраве.

Департамент здравоохранения Москвы 18 декабря сообщил, что всем работникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГОКБ № 1 предложат работу в подведомственных медицинских учреждениях в соответствии с их квалификацией. Спустя день стало известно, что здание московской ГКОБ № 1 отдадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер.