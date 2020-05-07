Врачи из Екатеринбурга отказались тестировать соседей больного COVID-19

Соседи считают, что врачи протестировали местных жителей выборочно. Медики брали мазок только у врачей, полицейских и преподавателей.

«А остальных, видимо, не жалко, если вымрут», — отметил один из жителей подъезда, где выявлен COVID-19.

В Свердловской области каждый день делают более пяти тысяч тестов на COVID-19. К ним подключились лаборатория Роспотребнадзора в Каменске-Уральском, лаборатория в Нижнем Тагиле, лаборатория ОКБ № 1, лаборатория Консультационно-диагностического центра, а также лаборатории частных медицинских центров.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков и главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских рассказали, что в первую очередь тесты делают людям из «групп риска». К ним относятся горожане, вернувшиеся из-за границы, близкие заболевшего COVID-19, медицинские работники, полицейские, лица старше 65 лет и больные пневмонией.

Всего в России выявлено 177 160 случаев коронавирусной инфекции.