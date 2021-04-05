«Врачи говорят, будут смотреть». Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Пострадавшая в аварии с блогером Эдвардом Билом находится все в том же стабильно тяжелом состоянии. Тем не менее ухудшений пока не наблюдается. Об этом «360» рассказал ее адвокат Андрей Князев.

«На данный момент состояние у нее такое же, как было вчера, — стабильное, но тяжелое, то есть транспортировке она не подлежит. Врачи сейчас смотрят состояние внутренних органов, мозг, сердце как будет работать, позвоночник, ноги, поскольку переломы открытые. Ухудшений нет — это уже хорошо, но особых улучшений, сказать, что прям пошла на поправку, пока тоже нет», — рассказал он.

Врачи говорят, что будут смотреть. В принципе все неплохо, но как дальше пойдет, никто не знает Андрей Князев адвокат.

Потерпевшая сторона настроена решительно. Князев заявил, что они намерены обжаловать постановление суда.

«Обжаловать мы будем обязательно, потому что в настоящие время мы были лишены возможности, так как нас не признали потерпевшими. Сейчас этот вопрос практически разрешен, конечно, мы воспользуемся своим законным процессуальным правом на обжалование данного постановления суда. Мы не согласны с той позицией, которую избрало следствие, которую суд провозгласил. Своим правом мы воспользуемся, конечно, мы свои права реализуем», — заключил адвокат.

ДТП произошло 1 апреля. Эдвард Бил за рулем спортивного автомобиля Audi на высокой скорости вылетел на встречку на Новинском бульваре в Москве и врезался в Volkswagen, за рулем которого сидела женщина. Бил раскаялся в содеянном и заявил о готовности оказать помощь пострадавшим. Сегодня на ногу блогеру надели электронный браслет.