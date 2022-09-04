Общество 04 сентября 2022, 13:16 Поделиться Telegram

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Viber Более 2,5 тысячи первокурсников посвятили в студенты Второго меда имени Пирогова Посвящение в студенты РНИМУ имени Пирогова провели в Adrenaline Stadium РИА «Новости»

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Первокурсников посвятили в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова. Церемония прошла на сцене Adrenaline Stadium в Москве.

В зале собрались 2,5 тысячи будущих медиков. К ним обратились ведущие специалисты страны. Студентов поздравил заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий.

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«Не бойтесь трудностей, научитесь им радоваться. Выбирайте самые трудные задачи, ставьте самые амбициозные цели. Мечтайте ярко, и у вас все получится», — сказал он.

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Среди новых студентов Пироговки есть и жительница Ивантеевки. Ее зовут Екатерина Климова. Амбициозную цель поступить в этот вуз девушка поставила себе в прошлом учебном году, и вот ее мечта исполнилась. По словам Климовой, она решила, что станет врачом, еще в детстве.

«Я вдохновилась своим папой. В принципе, у меня, скажем так, династия врачей в семье, и когда это идет с детства, эта профессия начинает просто нравиться», — поделилась студентка.

Каким именно специалистом она хочет стать, девушка пока не решила: разброс от пластического хирурга до иммунолога. А вот ее друг и сокурсник Максим Дроздов представляет себя нейрохирургом.

«Мне очень понравилась лекция по анатомии, там была замечательная преподавательница, она очень увлекательно рассказывала свой предмет про строение тела и различные факты. И это было очень познавательно и интересно для меня», — рассказал он.

В этом году во Второй мед имени Пирогова поступили рекордное количество иностранцев со всего мира. Приехали ребята из Ирана, Казахстана, Белоруссии, Эстонии, Литвы, Италии, Венгрии, Германии. При этом 60% первокурсников — из Москвы и Подмосковья.

«Как обычно, в этом году мы набрали огромное количество абитуриентов. У нас студентов около двух тысяч, ординаторов более тысячи. Мы стали с участниками программы „Приоритет 2030“. Это очень серьезная программа, в которую отобрали небольшое количество ведущих университетов», — пояснил ректор РНИМУ Сергей Лукьянов.

Благодаря программе в вузе появится и своя передовая инженерная школа, в которой будущие специалисты будут изучать генную инженерию.

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