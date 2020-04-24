Врачей в Забайкальском крае принудительно отправили в отпуск

По его словам, решение было обусловлено тем, что в регионе все равно нет пациентов с коронавирусом, а значит, лечить некого.

Главный врач Дугоржап Доржиев отказался это комментировать и посоветовал попросить объяснений в пресс-службе Минздрава.

При этом по данным телеканала, в отпуск отправили не врачей, а только медперсонал. Но после широкого общественного резонанса их вернули на рабочие места.