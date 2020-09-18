Врачей роддома в ЯНАО обвинили в смерти неродившегося младенца

Женщине на последних сроках беременности якобы неправильно предоставили медицинскую помощь. В результате этого ей потребовалась операция, а ребенок погиб.

Будущая мать поехала в роддом в 02:00 с сильной болью в животе. Там провели обследование и отправили домой, ребенок был еще жив, привели ее слова администраторы групп во «ВКонтакте».

«В 05:00 опять боли, в 07:00 вызывает скорую. Скорая говорит, что схваток нет, „не видим смысла вас везти“. Тем не менее женщину доставили в роддом, где обнаружили, что у ребенка нет сердцебиения», — говорится в сообщении подруги пострадавшей.

По ее словам, беременная выслушала от дежурного врача «кучу хамства», засуетились медики только после осознания критичности ситуации. Женщину прооперировали, но про спасение плода речь уже не шла.

Заведующая родильным отделением некоторое время отказывалась давать родственникам информацию о состоянии женщины, утверждает подруга пострадавшей. Муж узнал о ЧП только к вечеру.

Сейчас пациентке оказывается вся необходимая помощь, сообщило агентство со ссылкой на окружной Департамент здравоохранения. На связи с родственниками находится и. о. главврача Новоуренгойской ЦГБ Иван Лазарев.

«По указанным фактам проводится проверка, по ее результатам, в случае обнаружения вины сотрудников, принимавших участие в оказании медицинской помощи, будут приняты соответствующие меры», — сообщили в ведомстве.