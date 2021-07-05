Врачей освободили от уголовки при случайной утрате наркотиков

На прошлой неделе вступила в силу поправка в статью УК «Нарушение правил оборота наркотических средств». Теперь если врач по неосторожности ввел препарат без необходимых бумаг и это не причинило вред охраняемым законом интересам, его не привлекут к уголовной ответственности.

Дума приняла поправку в июне, а 1 июля закон подписал президент.

При этом факт утраты наркотического средства будет как и прежде фиксироваться комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.

Помимо использования наркотических средств без законных оснований речь может идти и о случаях, когда медик случайно разбил ампулу или, совершил ошибку при учете, непреднамеренно нарушил правила хранения или перевозки, отметила «Российская газета».

Поправка будет иметь обратную силу. Некоторые врачи, осужденные по статье о нарушении правил оборота наркотиков, смогут обжаловать приговор.

При этом закон не исключают дисциплинарную и материальную ответственность при работе с такими препаратами.