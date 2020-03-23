Врачей-инфекционистов оказалось больше всего в Санкт-Петербурге

Второе место по числу врачей-инфекционистов заняла Москва. В столице страны насчитали 350 работников. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край, где 229 специалистов. Следом Московская (219) и Свердловская области (177).

Выяснилось, что всего два врача-инфекциониста работали в Ненецком автономном округе. Чуть больше их отметили в Еврейской автономной области (4) и на Чукотке (6).

В Республике Калмыкия и на Алтае насчитали 15 специалистов.

В 2018 году в российских регионах трудились примерно шесть тысяч врачей-инфекционистов.