Врачам захотели назначать пенсию досрочно за борьбу с COVID-19

Врачам, борющимся с коронавирусом в России, предложили предоставить льготные условия выхода на пенсию. Такое предложение озвучили в Совете Федерации.

«Предоставить льготные условия приобретения права на страховую пенсию по старости для медицинских работников из структурных подразделений — отделений, перепрофилированных под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — цитирует ТАСС предложение сенаторов.

Для реализации предложения сенаторы собираются внести изменения в постановление от 29 октября 2002 года № 781. В нем прописаны работы, профессии и должности, за которые в России досрочно назначается трудовая пенсия по старости.

Сейчас на досрочную пенсию могут рассчитывать те, кто работал спасателями и участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Это предложение Совета Федерации содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства России для развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Сейчас в России медицинские работники имеют право на льготную пенсию по достижении определенного стажа. Для городов это 30 лет, для сельской местности — 25.