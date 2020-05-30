Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку

Медики Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства пожаловались на сокращение. Врачей решили уводить и предложили перейти на работу дворниками и уборщиками. Теперь в ситуации разбираются следователи.

«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следователи отметили, что в СМИ появились сообщения не только об увольнении медиков. Врачам из-за сокращения штата якобы предложили занять открытые вакансии уборщиков, санитаров и дворников. Правоохранители хотят выяснить все детали и проверить достоверность информации.

Разбирательства в алтайской больнице начались с видеообращения главного детского травматолога Арсена Осипова. Он рассказал, что в медучреждении решили сократить количество сотрудников отделения ортопедии и травматологии.

«Мне и моим докторам предлагается <…> перевод на другую работу, а именно: уборщик служебных помещений <…> и уборщик территорий», — сказал в своем обращении Осипов.

В свою очередь, в региональном Минздраве заверили «Вести Алтай», что речь шла не о сокращении, а реорганизации отделения. В больнице открывают новое отделение травматологии и ортопедии, а все медики останутся на своих рабочих местах.