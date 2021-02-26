Врачам московской поликлиники официально запретили ерзать на стульях. Но передумали

Отменили постановление, которое официально запрещало медикам московской поликлиники ерзать на стульях, сидеть на них в одежде с металлическими заклепками, а также использовать их для перевозки вещей. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

Она отметила, что документ отменила главный врач поликлиники № 4 управления делами президента РФ.

«Действительно, после травмы на рабочем месте инженером по технике безопасности была составлена инструкция. Переусердствовал с отеческой заботой. Главный врач отреагировала и документ отменила», — отметила она.

Ранее в социальных сетях появились фото документа, который инструктировал медиков, как правильно пользоваться стульями. Сотрудник должны были эксплуатировать их аккуратно — не допускать попадания солнечных лучей и не пользоваться при минусовой температуре.

Кроме того, на стулья нельзя было вставать и спрыгивать с них, садиться на один стул более чем одному человеку, а также ерзать на них или использовать мебель как средство перевозки грузов. Прежде чем садиться на стул, сотрудник должен был осмотреть все крепежи и убедиться, что они надежно закреплены, и никакие детали не шатаются.

Стул также нельзя было перетаскивать по полу — перенести его с одного место на другой можно было только подняв. А садиться на мебель можно было только «равномерно распределив вес тела по всей поверхности сидения».