Врачам могут компенсировать плату за коммунальные услуги

Таким образом парламентарии и Министерство здравоохранения ищут новые способы привлечь медицинских работников в больницы и поликлиники. Минздрав, со своей стороны, предложил расширить программу «Земский фельдшер» на весь средний медперсонал, например акушеров и медсестер.

Сегодня полмиллиона «подъемных» выплачивают только переехавшим в село фельдшерам, говорится в материале. Пока программа не затрагивает остальных медработников. Эксперты уверены, что если в поликлиниках будет кому работать, то там сохранят кабинеты специалистов, которые стали не обязательными, согласно новому приказу ведомства.

Ранее Минпромторг предложил ограничить сроком на два года импорт медицинских устройств для сердечно-сосудистой хирургии в госучреждениях. Инициативой занимается член Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.