Врачам из Обнинска предложили уволиться вместо доплат. Теперь замглавврача может уйти

Неприятный случай произошел в обнинской больнице. Там руководству сообщили о том, что врачи-хирурги в марте не получили ежемесячную доплату за оказание экстренной помощи. Замглавврача Анна Моисеева заявила, что никаких выплат не будет. Тем, кто не согласен, она посоветовала уволиться. Однако теперь уйти может сама Моисеева.

Врио главврача КБ № 8 Обнинска Михаил Сергеев прокомментировал «360» случившееся.

Это имело место быть. Поведение моего заместителя недопустимо. Внутри коллектива такого общения между коллегами быть не должно. За это она понесет ответственность как материальную, так и административную. Возможно, она будет лишена должности Михаил Сергеев.

Источник фото: телеканал «360»

Он подчеркнул, что речь идет не о доплатах в связи с коронавирусом. Речь идет о деньгах, которые мэрия Обнинска платит врачам в рамках действующего положения. Эти средства получают медработники, оказывающие экстренную медицинскую помощь.

«Все сотрудники получают выплаты. Возникло определенное недопонимание между замом, коллективом. Зам не имеет никакого отношения к финансовой составляющей. Она занимается только медицинской работой, организацией, лечебной работой. Я перед коллективом принес извинения за ее поведение», — добавил Сергеев.

По его словам, никто из врачей увольняться не собирается.

Местные СМИ написали, что в 2019 году доплаты получали хирурги. Однако в этом году вступило в действие новое положение — специальные доплаты получают только скорая помощь и приемное отделение. Больница в ближайшее время ожидает решения о дополнительном финансировании других экстренных служб.

Ранее стало известно, что российское правительство выделило 360 миллионов рублей на выплаты подмосковным врачам. Медики, которые сражаются с коронавирусом, будут получать эти деньги с апреля по июнь 2020 года включительно.