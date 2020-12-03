Врача-вымогателя из Дагестана уволили после скандала. Он требовал деньги за операцию ребенку
Запись разговора врача с пациенткой 2 декабря опубликовал в своем Instagram государственный секретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров. Там слышно, как хирург общается с матерью ребенка, который попал в больницу из села в Дербентском районе. У него был острый аппендицит, и доктор требовал с матери деньги за проведенную операцию.
«Напуганная мать переживает, операция под общим наркозом. И в этот момент врач, которого и врачом-то назвать не поворачивается язык, начинает вести торг, как на базаре. Он не просто вымогает взятку, а торгуется, называя взятку „халалом“. Думает ли он о том, как будет за это отвечать перед Всевышним?», — написал Абакаров под постом.
Он отметил, что голос на записи принадлежит бывшему заведующему отделением детской хирургии Дербентской ЦГБ Фирудину Самедову. В июле этого года его лишили поста.
После распространения записи по соцсетям республиканское управление СК организовало проверку. Министерство здравоохранения Дагестана также провело расследование — 3 декабря ведомство сообщило, что вымогателя уволили из больницы.
«В медицине таким людям не место! Будет организована дополнительная проверка, направленная на выявление других фактов нарушения прав пациентов со стороны данного медработника», — сказано в сообщении, которое опубликовали в Instagram ведомства.
Минздрав напомнил, что в государственных больницах и поликлиниках врачи оказывают пациентам медицинскую помощь бесплатно, в рамках полиса ОМС.