Врача-вымогателя из Дагестана уволили после скандала. Он требовал деньги за операцию ребенку

Врача-вымогателя из дагестанской больницы уволили после скандала в социальных сетях. Мужчина требовал у матери взятку за операцию ее ребенку. Он назвал точную сумму и не успокоился, даже когда женщина сказала, что у нее совсем нет денег.

Запись разговора врача с пациенткой 2 декабря опубликовал в своем Instagram государственный секретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров. Там слышно, как хирург общается с матерью ребенка, который попал в больницу из села в Дербентском районе. У него был острый аппендицит, и доктор требовал с матери деньги за проведенную операцию.

«Напуганная мать переживает, операция под общим наркозом. И в этот момент врач, которого и врачом-то назвать не поворачивается язык, начинает вести торг, как на базаре. Он не просто вымогает взятку, а торгуется, называя взятку „халалом“. Думает ли он о том, как будет за это отвечать перед Всевышним?», — написал Абакаров под постом.

Он отметил, что голос на записи принадлежит бывшему заведующему отделением детской хирургии Дербентской ЦГБ Фирудину Самедову. В июле этого года его лишили поста.

После распространения записи по соцсетям республиканское управление СК организовало проверку. Министерство здравоохранения Дагестана также провело расследование — 3 декабря ведомство сообщило, что вымогателя уволили из больницы.

«В медицине таким людям не место! Будет организована дополнительная проверка, направленная на выявление других фактов нарушения прав пациентов со стороны данного медработника», — сказано в сообщении, которое опубликовали в Instagram ведомства.

Минздрав напомнил, что в государственных больницах и поликлиниках врачи оказывают пациентам медицинскую помощь бесплатно, в рамках полиса ОМС.