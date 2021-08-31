Врача осудят за обман пациентов в Тюмени

В Тюмени перед судом предстанет врач-офтальмолог, которого обвинили в обмане 16 пациентов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на профильные СМИ.

Следствие предполагает, что врач диагностировал у пациентов разные болезни, за лечение которых он потом требовал деньги. Он убеждал людей, что зрение можно восстановить лишь с помощью платных процедур. От одного из пациентов специалист получил свыше 200 тысяч рублей. При этом заявленных услуг врач фактически не оказывал.