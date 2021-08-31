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    31 августа 2021, 12:38

    Врача осудят за обман пациентов в Тюмени

    Артур Блянихов

    В Тюмени перед судом предстанет врач-офтальмолог, которого обвинили в обмане 16 пациентов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на профильные СМИ.

    Следствие предполагает, что врач диагностировал у пациентов разные болезни, за лечение которых он потом требовал деньги. Он убеждал людей, что зрение можно восстановить лишь с помощью платных процедур. От одного из пациентов специалист получил свыше 200 тысяч рублей. При этом заявленных услуг врач фактически не оказывал.