Врача на дома можно будет вызвать по номеру «122» в Петербурге

Он уточнил, что это связано с высокой нагрузкой на городские поликлиники во время пандемии. Заявки на вызов врача будет принимать служба «122», обрабатывать их и отправлять по поликлиникам.

«Работа в таком формате начнется днем в воскресенье, 20 декабря. Мы запускаемся в тестовом режиме», — заключил Беглов.