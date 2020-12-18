Врача на дома можно будет вызвать по номеру «122» в Петербурге
Вызвать врача на дом можно будет по единому номеру «122» в Санкт-Петербурге с 20 декабря. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Он уточнил, что это связано с высокой нагрузкой на городские поликлиники во время пандемии. Заявки на вызов врача будет принимать служба «122», обрабатывать их и отправлять по поликлиникам.
«Работа в таком формате начнется днем в воскресенье, 20 декабря. Мы запускаемся в тестовом режиме», — заключил Беглов.