Врача избили за новость о смерти пациента в Томске
В Томской области на одного из сотрудников скорой помощи напал родственник пациента, к которому бригада приехала по вызову. Он избил врача после сообщения о смерти своего близкого человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
В ведомстве рассказали, что нападение произошло 3 ноября. После того, как мужчина упал прямо на улице, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики зафиксировали его смерть и сообщили об этом родственнику умершего, который не поверил им: он считал, что пострадавшего еще можно реанимировать и вернуть к жизни.
«Прибывший на место происшествия родственник погибшего стал требовать оказания мужчине медицинской помощи, а после того как врач скорой помощи сообщил о наступлении смерти последнего, подверг врача избиению», — сказано на сайте ведомства.
Изначально разбираться в происшествии стала полиция, но затем по инициативе СУ СКР по региону все материалы передали следователям, которые начали проверку.