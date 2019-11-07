Врача избили за новость о смерти пациента в Томске

В ведомстве рассказали, что нападение произошло 3 ноября. После того, как мужчина упал прямо на улице, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики зафиксировали его смерть и сообщили об этом родственнику умершего, который не поверил им: он считал, что пострадавшего еще можно реанимировать и вернуть к жизни.

«Прибывший на место происшествия родственник погибшего стал требовать оказания мужчине медицинской помощи, а после того как врач скорой помощи сообщил о наступлении смерти последнего, подверг врача избиению», — сказано на сайте ведомства.

Изначально разбираться в происшествии стала полиция, но затем по инициативе СУ СКР по региону все материалы передали следователям, которые начали проверку.