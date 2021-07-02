Врача из Сургута ждет суд за получение взяток перед операциями

Заведующего урологическим отделением Сургутской окружной клинической больницы Андрея Морозова будут судить за взятки. Выяснилось, что врач брал взятки с пациентов, а затем приступал к операциям. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

В ведомстве пояснили, что обвиняемый с февраля 2018 по март 2020 получил взятки от 13 пациентов за проведение для них операций вне очереди. На этом врачу удалось заработать 400 тысяч рублей. Кроме того, от одного из пациентов он принял 30 тысяч рублей за помощь в госпитализации.

В настоящий момент врача отстранили от его должностных обязанностей. На имущество обвиняемого следствие наложило арест на сумму свыше 200 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.