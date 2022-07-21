Врач Звонков предупредил о последствиях коронавируса, перенесенного год назад

Перенесенный год назад коронавирус могу оставить «мощный след» в организме. Об этом радиостанции Sputnik сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

Он уточнил, что наиболее опасным в этом плане был штамм коронавируса «дельта».

«В прошлом году был так называемый вариант COVID-19 „дельта“, который унес много жизней и оставил после себя мощный след в виде осложнений. В основном от него страдали сосуды в разных органах, и наиболее уязвимыми оказались легкие, потому что они на пути распространения вируса, туда вирус попадал в большом количестве. Дальше он распространялся по всему организму, мог поразить самые разные участки, органы и ткани — мозг, печень, почки, сердце», — отметил медик.

У некоторых людей развились полиорганные проблемы, у других — легочная недостаточность.

В заключении врач порекомендовал своевременно проходить диспансеризацию, а также курсы реабилитации. Это может быть как определенная физиотерапия, так и поездки на курорты.