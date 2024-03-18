Общество 18 марта 2024, 11:21 Врач Зуева посоветовала обратить внимание на нут и фасоль в период Великого поста

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Нутрициолог Анастасия Зуева рассказала, как организовать сбалансированное питание во время Великого поста. Важно не допустить дефицит белка, который обычно человек получает из продуктов животного происхождения, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

Врач посоветовала обратить внимание на бобовые. Нут, фасоль, соя, горох, чечевица, маш являются лидерами по содержанию растительного белка.

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По словам специалиста, не стоит забывать и про цельнозерновые продукты. В рацион необходимо включать гречневую крупу, булгур, льняную кашу, киноа и овсяные хлопья.