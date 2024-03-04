Врач Зубарева: пребиотики укрепляют иммунитет и снижают риски опасных заболеваний

Пребиотики — пищевые соединения, которые представляют собой органические сложные углеводы. Они положительно влияют на состояние микробиома и общее самочувствие человека. Об этом рассказала терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева в беседе с «Газетой.ru».