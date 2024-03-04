04 марта 2024, 13:13
Врач Зубарева: пребиотики укрепляют иммунитет и снижают риски опасных заболеваний
Пребиотики — пищевые соединения, которые представляют собой органические сложные углеводы. Они положительно влияют на состояние микробиома и общее самочувствие человека. Об этом рассказала терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева в беседе с «Газетой.ru».
По словам врача, пребиотики укрепляют иммунитет, очищают кишечник от токсинов, а также нормализуют работу ЖКТ.
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Благодаря воздействию данных веществ снижаются риски развития ожирения, диабета, онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых патологий, отметила эксперт.
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