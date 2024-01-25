Общество 25 января 2024, 16:27 Врач Жовтан: сыпь при сифилисе отличается от раздражения отсутствием четких границ

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Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, как отличить сыпь при сифилисе от обычного раздражения. Проявления инфекции на коже становятся заметными спустя 10 недель после заражения, сообщила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, заболевание характеризуют ярко-розовый цвет пораженного участка, а также отсутствие четких границ высыпаний. Чаще всего их можно встретить на ладонях и ступнях, добавила врач.

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Она отметила, что сыпь при сифилисе не сопровождается зудом или жжением.