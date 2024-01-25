25 января 2024, 16:27
Врач Жовтан: сыпь при сифилисе отличается от раздражения отсутствием четких границ
Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, как отличить сыпь при сифилисе от обычного раздражения. Проявления инфекции на коже становятся заметными спустя 10 недель после заражения, сообщила эксперт в беседе с News.ru.
По ее словам, заболевание характеризуют ярко-розовый цвет пораженного участка, а также отсутствие четких границ высыпаний. Чаще всего их можно встретить на ладонях и ступнях, добавила врач.
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Она отметила, что сыпь при сифилисе не сопровождается зудом или жжением.
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