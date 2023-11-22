Общество 22 ноября 2023, 14:05 Врач Жовтан: педикюр с гель-лаком зимой грозит аллергией и экземой

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Дерматолог Наталия Жовтан посоветовала отказаться от перманентного педикюра зимой. В беседе с Life она отметила, что в этот период рост ногтевых пластин замедляется, а гель-лак способен спровоцировать развитие грибковой флоры.

По словам врача, соответствующее покрытие содержит формальдегид и консерванты — опасные для здоровья вещества. Зачастую они вызывают аллергию, дерматит, экзему и даже респираторные нарушения, объяснила эксперт.