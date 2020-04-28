Врач: жители Санкт-Петербурга не боятся коронавируса из-за исторических событий

Эксперты провели опрос и решили, что жители Петербурга меньше других россиян переживают из-за пандемии.

«Петербург называют «Культурной столицей», мы очень доброжелательны к приезжим, не агрессивны, готовы всем помочь. Петербуржцы всегда найдут, чем себя занять, скучать нам некогда, это снижает тревогу и убирает стресс. Конечно же, у нас осталась, почти на генетическом уровне, память о Блокаде Ленинграда. Наши ленинградцы перенесли и не такое. Так что и нашествие вируса мы тоже переживем и вместе победим — «Победа будет за нами!», — подчеркнул Косенков.

Несмотря на спокойствие жителей Северной столицы, врач поделился советами по уменьшению тревожности.

«Во-первых, думайте о своих ближних, о других людях. Помогайте, не зацикливайтесь на собственных проблемах, проявляйте любовь к ближнему, как к самому себе. Ведь это сейчас в полной мере делают наши врачи. Они исполняют свой долг до конца. Даже ценой своей жизни. Во-вторых, обратите внимание на окружающий мир, не занимайтесь самокопанием и самоистязанием! Помните, в России всегда было главным не «Я», а «МЫ», — пояснил специалист.

По мнению Косенкова, работа и любимое дело помогут вернуться в привычный образ жизни.

«Конечно, надо браться за работу, многое придется восстанавливать. Работа дает человеку чувство своей необходимости в этом мире, появляются цель и смысл жизни», — резюмировал психотерапевт.