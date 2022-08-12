Врач Жердев объяснил, чем опасны укусы домашних животных

Заведующий приемным отделением Видновской РКБ Минздрава МО Григорий Жердев рассказал, почему укусы домашних животных могут быть опасны для человека. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам врача, укусы домашних питомцев могут грозить бешенством или столбняком и быть опасными вплоть до летального исхода.

«Повреждения, полученные при взаимодействии с домашними животными, опасны, в первую очередь, тем, что могут стать причиной развития столбняка или бешенства», — объяснил медик.

Жердев добавил, что кроме физической травмы могут проявляться и психологические. После укуса у человека часто развивается страх перед животными.

«Не испытывайте судьбу — сразу после травмы, полученной от домашнего животного, обращайтесь за медицинской помощью. А чтобы защитить себя и пушистого любимца от опасных заболеваний, относитесь к питомцу ответственно: регулярно привозите его на осмотр в ветеринарную клинику, делайте профилактические прививки, обрабатывайте средствами от блох и клещей, давайте препараты против паразитов. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили…», — резюмировал медик.