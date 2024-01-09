Общество 09 января 2024, 13:35 Врач Жемчугов рассказал о высоком риске тридемии при диабете и астме

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Люди с заболеваниями, снижающими иммунитет, имеют высокий риск заразиться сразу тремя вирусами. Об этом сообщил врач Владислав Жемчугов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, тридемия представляет опасность для пациентов с сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Кроме того, необходимо проявлять особую осторожность при проблемах с сосудистой и иммунной системами.

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Жемчугов напомнил, что защитные функции организма снижаются и при химиотерапии.