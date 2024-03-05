05 марта 2024, 11:30
Врач Жаровская посоветовала есть авокадо в первой половине дня из-за его калорийности
Авокадо — источник полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Несмотря на пользу, к употреблению плода стоит подходить разумно. Об этом рассказала диетолог Татьяна Жаровская в беседе с радиостанцией Sputnik.
По словам врача, данный фрукт лучше включать в утренний прием пищи.
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«Авокадо — это продукт первой половины дня, потому что плод достаточно калориен», — пояснила эксперт.
Она посоветовала использовать его как замену сливочному или растительному маслу. Норма в день — 40-50 граммов.
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