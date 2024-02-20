Общество 20 февраля 2024, 11:34 Врач Жабоева: трещины в уголках рта могут свидетельствовать о проблемах с ЖКТ

Читать 360tv в

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, из-за чего появляются трещины в уголках рта. Так называемые заеды обычно свидетельствуют о проблемах со здоровьем, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, такие повреждения кожи возникают из-за дефицита витаминов группы B. Кроме того, влияние могут оказывать заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастрит или язва.

Реклама

Врач отнесла к другим причинам аллергию и дерматологические недуги.