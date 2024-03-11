Общество 11 марта 2024, 16:33 Врач Заславский: емкость с водой и увлажнитель воздуха помогут уменьшить сухость кожи весной

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Во время смены сезонов многие сталкиваются с сухостью кожи. Заслуженный врач Денис Заславский рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», как справиться с этой проблемой в весенний период.

«На улице уже тепло, а батареи еще горячие. В чем история: у нас в организме есть вода, а кожа — это барьерная функция. <…> Входя в помещение с сухим воздухом из-за батарей или кондиционера, вы свою воду отдаете во внешнюю среду», — пояснил специалист.

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В связи с этим он посоветовал развесить мокрое белье на батарею или установить увлажнитель воздуха. Еще один вариант — большая емкость с водой в помещении.