Общество 18 марта 2024, 13:05 Врач Заносова: невылеченная ветрянка может обернуться гепатитом и пневмонией

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Педиатр Татьяна Заносова рассказала о рисках игнорирования лечения ветрянки. При первых симптомах стоит немедленно обратиться к доктору, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По словам врача, к наиболее серьезным осложнениям относятся бактериальные инфекции кожи и мягких тканей, а также пневмония и гепатит. Кроме того, существует вероятность появления энцефалита и крайне опасного синдрома Рея.

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Заносова напомнила, что в настоящее время разработано эффективное лечение против данного вируса.