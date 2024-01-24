Общество 24 января 2024, 11:01 Врач Залетова: чай из корня имбиря способен помочь при простуде и язве желудка

Читать 360tv в

Диетолог Татьяна Залетова рассказала о пользе имбирных напитков. Экзотическое растение обладает противовоспалительными свойствами, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, чай и настой из корня имбиря способны улучшить состояние при простуде и язвенной болезни желудка.

Реклама

Врач посоветовала употреблять отвар из пряности и на начальных этапах атеросклероза. Кроме того, такие напитки ускоряют обменные процессы, а потому подходят пациентам с избыточной массой тела.