Врач Зайцев рассказал, что делать с живой новогодней елкой после окончания праздника

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как лучше поступить с живой елкой после окончания праздников. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он уточнил, что лучше всего ее выбросить. При этом, если она долгое время просто стоит в квартире — для здоровья это не опасно. В случае, если елка стоит в ведре с водой, может появиться неприятный запах. Но это тоже не несет никакого вреда, это больше вопрос удобства.

Чего не стоит точно делать — так это использовать потом части елки в «лечебных» целях, пояснил Зайцев.

«Мы ведь живем в современном развитом обществе с высоким уровнем фармацевтики. Но существует просто невероятное количество „бабкиных“ советов. Делать из домашней елки банные веники, отвары и настои не стоит», — рассказал он.

Лучше всего выбросить елку не в мусорку, а в специальные центры, где ее переработают. Так она принесет пользу.

«Там лапник дерева идет на корм животных (крупного рогатого скота), на подстилки в питомниках», — заключил врач.