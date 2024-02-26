Общество 26 февраля 2024, 15:37 Врач Зайцев: прогулки на свежем воздухе помогут в профилактике гайморита

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Гайморит — воспалительное заболевание верхнечелюстных пазух носа. В беседе с News.ru отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, какие меры помогут не допустить развитие недуга.

По словам врача, главным принципом профилактики является хорошее носовое дыхание при любом положении тела.

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«Нужно в принципе дышать носом, некоторые вообще это не делают, хотя могут, но нет такой привычки», — отметил эксперт.

Он посоветовал проветривать помещение перед сном и чаще гулять на свежем воздухе. Данные действия способствуют «вентиляции» головного мозга и околоносовых пазух, пояснил Зайцев.