Врач выдвинул версию о причине падения Ксении Пунтус из окна

По его словам, озвученный диагноз 21-летней Пунтус можно получить после падения с третьего или четвертого этажа. Об этом врач заявил «Пятому каналу». Ранее сообщалось, что у модели ушиб легких, сотрясение мозга, переломы бедра и костей таза. Также Ксения не помнит, что с ней произошло.

«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка „приложения“ — он бьется головой о поверхность», — объяснил Терновой.

Ортопед-травматолог добавил, что у подвыпивших людей зачастую появляется желание подышать свежим воздухом. Некоторые из них выпадают из окон. Однако пока доподлинно неизвестно, употребляла ли Пунтус в тот вечер алкоголь или нет.

Ксения Пунтус оказалась в реанимации Боткинской районной больницы ночью 11 января. Ее, лежащей в кустах около одного из домов в центре Москвы, нашел дворник. В СМИ писали о том, что модель проводила время в компании друзей и молодого человека в баре, а потом, дома у парня, она выпала из окна.