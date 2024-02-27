Общество 27 февраля 2024, 13:21 Врач Вулфорд: частое использование наушников может привести к проблемам со слухом у детей

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Педиатр из Мичиганского университета Сьюзан Вулфорд рассказала, что использование наушников-вкладышей представляет серьезную угрозу для здоровья ребенка. Слова эксперта опубликовал сайт National Poll on Children’s Health.

По данным врача, длительное звуковое воздействие может стать причиной снижения слуха или даже глухоты. В группе риска находятся дети в возрасте от пяти до восьми лет, добавил сайт kp.ru.

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Кроме того, среди негативных последствий — нарушение сна у малыша, а также повышение общего уровня стресса и кровяного давления.