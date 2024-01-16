16 января 2024, 11:59
Врач Вознесенский призвал вакцинировать детей от ротавируса из-за вероятности летального исхода
Холодная зима — время широкого распространения ротавируса, который характеризуется высокой температурой и поражением желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Эксперт напомнил, что основными симптомами являются тошнота, рвота, жидкий стул и лихорадка.
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«Самая неблагоприятная группа — дети до пяти лет. У них заболевание протекает более тяжело и чаще могут быть летальные исходы», — добавил врач.
В связи с этим он призвал родителей проводить своевременную вакцинацию ребенка. Также не стоит забывать о личной гигиене при приеме пищи.
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