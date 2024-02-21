Общество 21 февраля 2024, 13:08 Врач Воробьевский: шлем Apple Vision Pro может привести к нарушению мозгового кровообращения

Читать 360tv в

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro может нанести серьезный вред здоровью. Об этом рассказал остеопат и реабилитолог Владислав Воробьевский в беседе с «Известиями».

По его словам, длительное использование гаджета приводит к ограничению в подвижности первого шейного позвонка. Как следствие — нарушение мозгового кровообращения и головные боли, пояснил врач.

Реклама

Он указал на эффект суженного поля зрения, которым обладают шлемы виртуальной реальности. Это также является причиной неприятных ощущений в области головы.