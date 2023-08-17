Общество 17 августа 2023, 12:15 Врач Воробьева посоветовала пить во время жары чай из травяных сборов

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В жаркую погоду лучше всего утоляет жажду очищенная питьевая вода или чай из травяных сборов. Об этом изданию РИАМО рассказала заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева.

Медик добавила, что вода должна быть не выше 20-22 градусов, и выпивать стоить не больше полулитра в сутки. Что касается газированных напитков, то они плохо справляются с жаждой.

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«Лимонады, газировки, соки не утоляют жажду из-за большого содержания сахара», — добавила врач.