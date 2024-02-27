Общество 27 февраля 2024, 13:09 Врач Войт: оливковое масло в рационе поможет улучшить сон и пищеварение

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Диетолог Кристина Войт рассказала о полезных свойствах оливкового масла. Данный продукт можно употреблять каждый день, однако стоит ограничиться одной-двумя столовыми ложками, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По словам врача, оливковое масло в рационе поможет улучшить состояние волос, кожи и ногтей. Кроме того, результатом станет повышение качества сна и пищеварения.

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При этом специалист предупредила, что нерафинированное масло нельзя использовать для жарки.