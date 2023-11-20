Общество 20 ноября 2023, 11:30 Врач Водовозов посоветовал использовать скотч, чтобы собрать ртуть от разбившегося градусника

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Терапевт и токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как действовать, если разбился ртутный градусник. В первую очередь он посоветовал не поддаваться панике, сообщил сайт радиостанции Sputnik.

По словам врача, ситуация не так страшна, как принято считать.

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«Дело в том, что сама ртуть не опасна, опасны либо ее соли, либо ее пары, которые образуются при нагревании», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что остатки разбитого прибора следует промокнуть широким скотчем. Это позволит собрать и частички ртути, и осколки стекла.