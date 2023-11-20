20 ноября 2023, 11:30
Врач Водовозов посоветовал использовать скотч, чтобы собрать ртуть от разбившегося градусника
Терапевт и токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как действовать, если разбился ртутный градусник. В первую очередь он посоветовал не поддаваться панике, сообщил сайт радиостанции Sputnik.
По словам врача, ситуация не так страшна, как принято считать.
Реклама
«Дело в том, что сама ртуть не опасна, опасны либо ее соли, либо ее пары, которые образуются при нагревании», — объяснил эксперт.
Он также добавил, что остатки разбитого прибора следует промокнуть широким скотчем. Это позволит собрать и частички ртути, и осколки стекла.
Врачи
Реклама
Реклама