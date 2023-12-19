19 декабря 2023, 18:52
Врач Водовозов: клиновидная подушка поможет улучшить состояние при бронхиальной астме
Клиновидная подушка, имеющая мягкий наклон, сохранит качество сна и облегчит состояние при некоторых серьезных недугах. Об этом сообщил терапевт Алексей Водовозов в интервью радиостанции Sputnik.
По его словам, такое изделие отлично подойдет пациентам с патологиями органов дыхания. В частности, речь идет о бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, ночном апноэ.
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Кроме того, данная постельная принадлежность полезна при сердечной недостаточности и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, добавил врач.
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