Общество 19 декабря 2023, 18:52 Врач Водовозов: клиновидная подушка поможет улучшить состояние при бронхиальной астме

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Клиновидная подушка, имеющая мягкий наклон, сохранит качество сна и облегчит состояние при некоторых серьезных недугах. Об этом сообщил терапевт Алексей Водовозов в интервью радиостанции Sputnik.

По его словам, такое изделие отлично подойдет пациентам с патологиями органов дыхания. В частности, речь идет о бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, ночном апноэ.

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Кроме того, данная постельная принадлежность полезна при сердечной недостаточности и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, добавил врач.