Общество 25 января 2024, 16:30 Врач Власов: неправильное применение жидкого азота грозит печальными последствиями

Читать 360tv в

Жидким азотом необходимо пользоваться с особой осторожностью. В противном случае неправильное применение вещества грозит печальными последствиями, сообщил доктор медицинских наук Василий Викторович Власов сайту RuNews24.Ru.

По словам специалиста, эта жидкость с очень низкой температурой. Если вылить много вещества на кожу, то оно может вызвать мгновенное обморожение. При этом азот при правильном обращении безопасен, сообщил сайтrostovgazeta.ru.

Реклама

Кроме того, Власов назвал азот для охлаждения пищи очень полезной вещью, которая и ни к чему плохому в умелых и осторожных руках привести не может.