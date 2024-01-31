31 января 2024, 12:37
Врач Видяскин призвал отказаться от самостоятельного приема лекарств при подозрении на инфаркт
Кардиолог Игорь Видяскин рассказал, какие действия способны усугубить состояние при подозрении на инфаркт. В такой ситуации нельзя курить или употреблять спиртное, отметил эксперт в беседе с News.ru.
Кроме того, следует отказаться от самостоятельного приема лекарств. Использование препаратов возможно только после согласования с диспетчером скорой помощи, добавил сайт kp.ru.
Реклама
По словам врача, не стоит пытаться добраться до больницы за рулем автомобиля. Необходимо обратиться к медикам, подчеркнул специалист.
Врачи
Правила
Реклама
Реклама