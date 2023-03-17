Общество 17 марта 2023, 13:04 Врач Венди Сью Суонсон дал советы, как помочь детям справиться с тревогой от разлуки

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Доктор Венди Сью Суонсон из Американской академии педиатрии (AAP) рассказал, как помочь детям преодолеть тревогу при временном расставании с родителями или с бабушками и дедушками. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на сайт medicalxpress.com.

По его словам, из-за разлуки ребенок даже может испытывать такие состояния, как тошнота, учащенное дыхание, быстрая утомляемость, головная боль. Врач посоветовал родителям позволить ребенку делиться своими чувствами с ними.

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«Не возвращайтесь в комнату малыша после того, как ушли, даже если он плачет, и не отменяйте из-за этого свои планы, но позвольте ребенку поделиться своими чувствами», — сказал специалист.

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Суонсон добавил, что ребенку следует сообщать время, когда вы вернетесь, чтобы укрепить его доверие.